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MANDADO DE PRISÃO

Homem morre e PM fica ferido durante confronto em Londrina

Indivíduo desobedeceu a uma ordem de parada e reagiu à abordagem; ele possuía antecedentes por roubo, porte ilegal de arma e estupro

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 18:27:29 Editado em 13.05.2026, 18:27:22
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Homem morre e PM fica ferido durante confronto em Londrina
Autor O confronto aconteceu na tarde desta quarta-feira (13) - Foto: TNOnline

Um homem de 53 anos morreu e um policial militar ficou ferido durante uma ação policial na tarde desta quarta-feira (13), na Avenida Guilherme de Almeida, região sul de Londrina. O confronto teve início após o suspeito, que estava com um mandado de prisão em aberto, desobedecer a uma ordem de parada e reagir violentamente à abordagem da equipe de segurança.

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De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo possuía um extenso histórico criminal, acumulando passagens no sistema judiciário por roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de uma condenação prévia pelo crime de estupro. Diante da reação do suspeito durante a tentativa de abordagem, os policiais efetuaram disparos que resultaram na morte do rapaz no local. Em meio à ocorrência, um dos agentes foi atingido por estilhaços e precisou ser prontamente socorrido pelos próprios colegas, sendo transportado para uma unidade hospitalar na viatura do Pelotão de Choque.

Após o término da ocorrência, diversas viaturas da Polícia Militar e do Choque realizaram o isolamento do perímetro para garantir a preservação da cena. O corpo do suspeito permaneceu no interior do veículo aguardando a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica para a realização da perícia técnica e o posterior encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML). Devido à movimentação das forças de segurança e ao bloqueio necessário para as investigações, o trânsito na via operou com interdição parcial, o que provocou lentidão no trecho ao longo da tarde.


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