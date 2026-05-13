Homem morre e PM fica ferido durante confronto em Londrina

Um homem de 53 anos morreu e um policial militar ficou ferido durante uma ação policial na tarde desta quarta-feira (13), na Avenida Guilherme de Almeida, região sul de Londrina. O confronto teve início após o suspeito, que estava com um mandado de prisão em aberto, desobedecer a uma ordem de parada e reagir violentamente à abordagem da equipe de segurança.

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De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo possuía um extenso histórico criminal, acumulando passagens no sistema judiciário por roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de uma condenação prévia pelo crime de estupro. Diante da reação do suspeito durante a tentativa de abordagem, os policiais efetuaram disparos que resultaram na morte do rapaz no local. Em meio à ocorrência, um dos agentes foi atingido por estilhaços e precisou ser prontamente socorrido pelos próprios colegas, sendo transportado para uma unidade hospitalar na viatura do Pelotão de Choque.

Após o término da ocorrência, diversas viaturas da Polícia Militar e do Choque realizaram o isolamento do perímetro para garantir a preservação da cena. O corpo do suspeito permaneceu no interior do veículo aguardando a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica para a realização da perícia técnica e o posterior encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML). Devido à movimentação das forças de segurança e ao bloqueio necessário para as investigações, o trânsito na via operou com interdição parcial, o que provocou lentidão no trecho ao longo da tarde.





