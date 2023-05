Homem morre e mulher fica em estado grave após acidente na PR-445

Da Redação

Um homem, de 47 anos, morreu após acidente na PR-445 em Londrina. A colisão contra um caminhão ocorreu por volta das 23h desta segunda-feira (1). Uma mulher, de 40 anos, ficou em estado grave.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o casal estava em um Ford Fiesta, com placas de Tamarana. O motorista do caminhão, de Ibiporã, contou que ambos trafegavam em sentido contrário e aconteceu a batida frontal.

A PRE realizou teste do bafômetro no condutor do caminhão e ele não havia ingerido bebida alcoólica. A princípio, o condutor do carro teria perdido o controle da direção. A passageira foi socorrida pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Evangélico.

Na noite desta segunda, um gravíssimo acidente na PR-092, provocou a morte de três pessoas, após colisão entre carro e caminhão.

