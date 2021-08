Da Redação

Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente

Um homem de 42 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente entre duas motos na BR-369, em Rolândia, na madrugada deste sábado (14), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O homem que morreu era condutor de uma das motocicletas. As outras duas vítimas estavam no outro veículo. Segundo a PRF, o trânsito não foi afetado no local por conta do acidente.

Estiveram presente no local Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, IML e PRF.