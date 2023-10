Homem morre e 3 pessoas ficam gravemente feridas em acidente na PR-170

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 43 anos morreu após sofrer um grave acidente na noite desta segunda-feira, (23), na PR-170, em Rolândia. A colisão lateral envolveu uma motocicleta Honda NXR 150 Bros ESD e um carro Fiat Strada Freedom.

continua após publicidade

Na moto, estavam o homem de 43 anos, que morreu no local, e a passageira de 45 anos, que sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital Universitário de Londrina.

- LEIA MAIS: Rotam apreende grande quantidade de droga em Apucarana; veja



continua após publicidade

No carro, estavam o condutor de 57 anos e a passageira de 56 anos. Ambos ficaram feridos e foram levados pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) ao Hospital São Rafael de Rolândia.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ambos os veículos transitavam pela PR-170 em sentidos opostos. A Fiat Strada Freedom trafegava no sentido São Martinho e a Honda NXR 150 Bros ESD no sentido Rolândia, quando o acidente ocorreu no km 71.

Siga o TNOnline no Google News