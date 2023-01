Homem morre depois de ser esfaqueado em ponto de ônibus na RMC

Da Redação

O rapaz foi atacado em um ponto de ônibus

Um homem morreu a caminho do Hospital de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba (RMC), após ser esfaqueado várias vezes na noite deste sábado (14). Segundo informações apuradas pela Banda B, o rapaz foi atacado em um ponto de ônibus na localidade de Butieirinho.

O detalhe é que o rapaz chegou a ser socorrido porque o motorista da ambulância, que passava pela rua onde aconteceu o ataque, o percebeu caído na vida. O soldado Merílio, da Polícia Militar (PM), explicou que, inicialmente, os agentes não conseguiram apurar o porquê do ataque.

“Até o momento da chegada da equipe, ele não havia sido identificado. Ninguém falou nada sobre um possível assalto”, falou à Banda B.

O caso será investigado pela Delegacia de Rio Branco do Sul.

