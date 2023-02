Homem morre depois de ser atingido por cinco tiros no Paraná

Da Redação

Um homem morreu ao ser baleado no bairro Interlagos, na tarde deste domingo (26), em Cascavel, região oeste do Paraná. A vítima foi identificada como Isaías Rodrigues da Costa, de 37 anos. Segundo informações repassadas no local, a vítima teria se envolvido em uma discussão com a esposa quando outras pessoas que estavam nas proximidades tentaram intervir. Uma confusão foi iniciada e o rapaz foi atingido por pelo menos cinco tiros.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Um homem que estava em condições alteradas no local acabou sendo detido e encaminhado à 15ª SDP com mandados de prisão em aberto. Socorristas do Siate foram acionados para prestar os atendimentos, mas somente puderam constatar o óbito.

O IML foi acionado para fazer o recolhimento do corpo. O caso deve ser investigado e o autor do crime segue sendo procurado pela polícia.

As informações são do portal Catve.

