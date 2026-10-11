Homem morre carbonizado em grave acidente na BR-116 no PR; motorista foge e vai preso

Colisão entre Fusion e Gol resultou em incêndio com morte de ocupante do Gol; motorista fugiu, mas foi pego pela PRF

Um homem morreu e outro foi preso após uma colisão traseira na BR-116, no km 141, em Mandirituba (PR), na noite de sábado (10). O acidente ocorreu por volta das 22h30.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Ford Fusion colidiu contra a traseira de um Volkswagen Gol. O Gol pegou fogo e o condutor morreu no local. Três passageiros do Fusion sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.





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Foto: PRF Foto: PRF

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O motorista do Fusion fugiu após provocar o acidente. A PRF o prendeu por volta das 00h20, no município de Mandirituba. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.





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Foto: PRF Foto: PRF

O homem foi encaminhado para atendimento hospitalar e, depois, à Delegacia de Polícia, por alcoolemia e por evadir do local do acidente sem prestar socorro.