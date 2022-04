Da Redação

Homem morre carbonizado após incêndio em casa no Paraná

Um homem, de 55 anos, morreu carbonizado após um incêndio em uma casa de Alto Piquiri, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira (27).

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores da área central que informaram que uma residência de madeira estava em chamas. Quando os militares chegaram, equipes da prefeitura com caminhões tanques trabalharam na extinção das chamas, e procederam com o resfriamento das casas vizinhas, para evitar a dispersão do fogo.

Os bombeiros de Umuarama foram acionados e durante o rescaldo das chamas, identificaram que havia dentro da casa um homem morto, vítima do incêndio.

Testemunhas relataram à polícia que o homem residia sozinho no imóvel e que a princípio tinha problemas com alcoolismo. A Polícia Civil, Científica e o Instituto de Criminalística foram acionados.

Após os levantamentos de perícia, o corpo do homem que morreu carbonizado foi recolhido para exames no Instituto de Médico Legal (IML), em Umuarama.

Com informações do CGN, Correio do Lago e Ponto da Notícia.