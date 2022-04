Da Redação

Homem morre baleado dentro de shopping de Londrina; veja

Um homem, ainda não identificado, atirou, na manhã desta quinta-feira (24), em um casal que estava na praça de alimentação do Shopping Catuaí, de Londrina, no norte do Paraná.

O Corpo de Bombeiros de Londrina, que atendeu a ocorrência, confirmou que um homem, de 33 anos, identificado como Marcos Vinicius Roque, conhecido como "Tchopinha", morreu e uma mulher, de 27, ficou ferida na situação. As vítimas são de Rolândia e Marcos Vinicius possuía várias passagens pela polícia.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível notar o momento em que um homem de camiseta branca se aproxima do casal e efetua os disparos. O suspeito atira diversas vezes contra a vítima de 34 anos, que estava à mesa. A mulher, que também estava sentada, tenta intervir e também é atingida por um tiro. Após isso, o atirador atira novamente contra o homem e foge.

Atenção! Imagens fortes



A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 10h40 e, segundo a corporação, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina. Um grande aparato policial foi deslocado até o shopping na tentativa de localizar e prender o atirador. Informações preliminares apontam que ele teria fugido de carro logo após o crime.

A reportagem do TNOnline entrou em contato com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Londrina e as informações constatam que a mulher chegou ao atendimento consciente, orientada e com o quadro de saúde estável. No momento, a vítima está realizando uma tomografia, e passará também por outros exames mais detalhados para apurar sua situação. De acordo com a assessora da Santa Casa, o estado de saúde da mulher não é crítico e, apesar de ter confirmado que a vítima foi baleada, não foi passado mais detalhes.

A princípio, conforme o tenente-coronel Nelson Villa, tudo indica que a motivação dos disparos seja uma desavença entre o suspeito e o casal. “Existem informações de que pode ser uma consequência de briga existente entre rivais de Rolândia”, disse.



“Temos a certeza de que o objetivo era praticar a execução e a motivação será apurada no âmbito do inquérito policial que vai ser aberto. Um homicídio e uma tentativa de homicídio”, continuou Villa.



A Polícia Militar encontrou dois veículos abandonados, que podem ter sido utilizados pelos criminosos. De acordo com a PM, um dos veículos é roubado. Quanto ao outro carro, por sua vez, localizado no Jardim São Jorge, ainda não se sabe se tem ligação com o grupo criminoso.

A equipe de reportagem do TNOnline recebeu imagens do crime através das redes sociais e pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Vários áudios também circulam nas redes sociais relatando o crime.

A assessoria do Shopping Catuaí enviou uma nota à reportagem. "O shopping informa que, na manhã desta quinta-feira, um homem efetuou disparos na praça de alimentação e ainda informa que se solidariza com a família da vítima e que está colaborando com as autoridades e investigações."

A matéria está em atualização.

Com informações do Tarobá News e Cobra News.