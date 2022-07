Homem morre baleado após esfaquear policial militar na região

Da Redação

O confronto ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30)

Um homem, de 45 anos, estava causando problemas aos moradores do Jardim São Silvestre, bairro de Maringá, Norte do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (30). O indivíduo brigou com seu irmão e, após isso, começou a jogar pedras nas residências vizinhas.

A população acionou a Polícia Militar (PM). Assim que a viatura se aproximou do local, o suspeito se escondeu no interior de sua casa, que não possui energia elétrica.

No momento em que um policial se aproximou da porta da residência para realizar a abordagem, foi surpreendido pelo morador, identificado como Sérgio Marcos da Silva, que estava armado com uma faca e desferiu um golpe contra o agente de segurança. O soldado sofreu um ferimento no braço.

Depois de ser atacado, o policial militar reagiu, efetuando três disparos de arma de fogo contra o agressor.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, porém, nada pôde ser feito, pois Sérgio já estava sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.

O agente de segurança ferido foi encaminhado para o Hospital Bom Samaritano. De acordo com a equipe médica, a facada que o soldado sofreu atingiu tendões do braço, fazendo com que ele perdesse o movimento parcial dos dedos. O homem deve ser submetido a um procedimento cirúrgico.

Segundo a PM, Sérgio já tinha passagens pela polícia.

Com informações do Corujão Notícias.

