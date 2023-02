Homem morre atropelado por trem e autoridades suspeitam de assassinato

Da Redação

Mais uma morte foi registrada em Curitiba, capital do Estado

Mais uma morte foi registrada em Curitiba, capital do Estado. Um corpo, que aparentava ser de um jovem, foi encontrado em trilhos de trem no bairro Tatuquara, na noite dessa quinta-feira (23).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), pois existe a suspeita de que a vítima tenha sido colocada nos trilhos por alguém, para morrer atropelada por uma locomotiva. Portanto, o episódio se configura como homicídio.

A polícia foi chamada por moradores do bairro, que encontraram a cabeça do homem separada do corpo.

De acordo com as informações do site Ric Mais, a pessoa encontrada morta morava na região em que tudo aconteceu. Além disso, testemunhas informaram que ela utilizava drogas.

Agora, os investigadores tentam descobrir se a morte tem relação com dívida de tráfico.

Com informações do Ric Mais.

