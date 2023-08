Homem morre atropelado por trem ao buscar chinelo nos trilhos no PR

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu atropelado por um trem no final da tarde desta sexta-feira (11), em Curitiba, capital do Paraná. A tragédia aconteceu porque a vítima voltou nos trilhos para buscar um chinelo que havia derrubado.

continua após publicidade

O acidente foi registrado na Rua Atílio Pioto, no Uberaba. De acordo com apurações do repórter Marcelo Borges, da RICtv, o homem teria ido em um supermercado da região. Com idade entre 55 e 60 anos, acredita-se que ele seja morador do bairro.

- LEIA MAIS: Homem invade casa da ex-mulher, passa mal e acaba no hospital

continua após publicidade

Conforme informações obtidas no local do atropelamento, o homem teria ido atravessar a linha do trem e acabou derrubando um dos chinelos. Achando que daria tempo, ele voltou para pegar o item. No entanto, a locomotiva já estava muito perto e o atropelou.

O maquinista foi ouvido pela reportagem e afirmou que não houve tempo hábil para frear a composição. Ainda conforme o portal RicMais, o cruzamento é um ponto crítico no bairro.

Siga o TNOnline no Google News