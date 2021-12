Da Redação

Homem morre atropelado por rolo compressor no Paraná

Na tarde desta quinta-feira (23), um homem morreu após ser atropelado por um rolo compressor, em Toledo, na região Oeste do Paraná. O caso aconteceu nas obras de um loteamento localizado próximo ao Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann.

continua após publicidade .

A vítima auxiliava no asfaltamento do terreno quando foi atingido pela máquina.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionadas, mas o trabalhador faleceu no local.

continua após publicidade .

A Polícia Civil (PCPR) e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados para iniciar a investigação e fazer a remoção do corpo.

O homem seria morador de Marechal Cândido Rondon e ia para Toledo todos os dias para trabalhar na obra, que é de uma propriedade privada.

Com informações, Toledo News