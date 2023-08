Homem morre atropelado por carreta na BR-373 no Paraná

O acidente aconteceu nas proximidades da Vila Romana, na altura do quilômetro 178 da BR-373

Um homem morreu atropelado na avenida Souza Naves, na noite desta terça-feira (8), em Ponta Grossa no Paraná. As informações são do site aRede.

O homem, ainda não identificado, foi atropelado por uma carreta, por volta das 21h40. Chovia no momento do acidente.

O acidente aconteceu nas proximidades da Vila Romana, na altura do quilômetro 178 da BR-373. O Samu foi acionado e esteve no local, onde o óbito foi constatado.

A Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local, para prestar atendimento à ocorrência – a pista foi sinalizada e o trânsito fluía em uma faixa, em ambos os sentidos.

O condutor do caminhão, um Volvo FH de cor branca, revelou que é morador de Ponta Grossa mesmo. Ele teria ido abastecer no Posto Mel, estava em direção à casa, quando avistou o homem já no meio da pista – ele não conseguiu desviar e atingiu o homem. O motorista parou logo após o acidente para chamar socorro e esperar o atendimento à vítima.

A Polícia Científica foi acionada e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Ponta Grossa.

