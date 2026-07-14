Homem morre atropelado por caminhão próximo ao Cacho de Uva em Marialva
A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo
Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta terça-feira (14) na Avenida Cristóvão Colombo, em Marialva (PR), próximo ao viaduto do monumento Cacho de Uva.
📰 LEIA MAIS: Craque Neto imita foto de Virginia no colo de Vini Jr. e senta no colo de jornalista
De acordo com informações preliminares, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo. Com o impacto, a parte dianteira do caminhão ficou danificada.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas os socorristas apenas constataram o óbito no local.
A identidade da vítima não foi divulgada. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.