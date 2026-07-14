Homem morre atropelado por caminhão próximo ao Cacho de Uva em Marialva

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta terça-feira (14) na Avenida Cristóvão Colombo, em Marialva (PR), próximo ao viaduto do monumento Cacho de Uva.

📰 LEIA MAIS: Craque Neto imita foto de Virginia no colo de Vini Jr. e senta no colo de jornalista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com informações preliminares, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo. Com o impacto, a parte dianteira do caminhão ficou danificada.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas os socorristas apenas constataram o óbito no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A identidade da vítima não foi divulgada. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.