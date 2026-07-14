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ATROPELAMENTO

Homem morre atropelado por caminhão próximo ao Cacho de Uva em Marialva

A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 21:45:19 Editado em 14.07.2026, 21:45:13
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Homem morre atropelado por caminhão próximo ao Cacho de Uva em Marialva
Autor Ocorrência foi registrada na Avenida Cristóvão Colombo, próximo ao viaduto do monumento Cacho de Uva - Foto: Reprodução / Plantão Maringá

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta terça-feira (14) na Avenida Cristóvão Colombo, em Marialva (PR), próximo ao viaduto do monumento Cacho de Uva.

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De acordo com informações preliminares, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo. Com o impacto, a parte dianteira do caminhão ficou danificada.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas os socorristas apenas constataram o óbito no local.

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A identidade da vítima não foi divulgada. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.

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acidente atropelamento Marialva notícias locais Segurança no Trânsito
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