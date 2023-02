Homem morre atropelado na PR-445; motorista foge sem prestar socorro

Da Redação

O acidente aconteceu no quilômetro 82 da PR-445, sentido Cambé para Londrina.

Um homem morreu atropelado na madrugada desta segunda-feira (20), no quilômetro 82 da PR-445, sentido Cambé para Londrina e, segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima não portava documentos e por isso, não foi identificada.

O homem já estava morto quando a equipe do BPRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária) chegou ao local.

A Polícia Civil e Criminalística estiveram no local, assim como o IML de Londrina, que recolheu o corpo do homem.

Outro acidente

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão no fim da tarde de domingo (19), por volta das 17h40, teve como saldo a morte de uma pessoa, na BR-364, em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente tipo abalroamento transversal, envolveu um veículo WV/Gol 1.0 prata e um caminhão Scania G470 A6X4 branco. A batida foi na altura do quilômetro 548, entre Assis Chateaubriand e Palotina.

