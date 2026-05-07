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TRÂNSITO

Homem morre atropelado na PR-439 em Santo Antônio da Platina

Vítima de 58 anos foi atingida por carro na noite de quarta-feira; motorista permaneceu no local, fez teste do bafômetro e foi à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 08:01:42 Editado em 07.05.2026, 08:01:35
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Homem morre atropelado na PR-439 em Santo Antônio da Platina
Autor Renault Sandero com placas de Santa Catarina - Foto: PRE

Um homem de 58 anos morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quarta-feira (6) na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu antes mesmo de poder ser levada ao hospital.

-LEIA MAIS: Suspeito de furtar casa em construção é baleado pelo proprietário em Apucarana

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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 20h40, na altura do quilômetro 55 da rodovia. O veículo envolvido, um Renault Sandero com placas de Santa Catarina, seguia no sentido do entroncamento com a PR-436 (Abatiá) quando acabou atingindo o pedestre.

O motorista do carro, de 49 anos, não sofreu ferimentos. Ele parou o veículo, permaneceu no local durante todo o atendimento e colaborou com as autoridades. Os policiais rodoviários realizaram o teste do bafômetro no condutor, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

Após o trabalho da perícia no trecho da rodovia, o corpo do pedestre foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

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O motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e para o registro da ocorrência, que seguirá os trâmites legais rotineiros para acidentes de trânsito que resultam em morte. O carro foi liberado no próprio local por estar com a documentação em dia.

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acidente de transito atropelamento instituto médico legal Polícia Rodoviária Estadual Santo Antônio da Platina Segurança Viária
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