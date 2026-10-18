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Homem morre atropelado enquanto fotografava bicicleta em acostamento de Ponta Grossa

Segundo testemunhas, o condutor saiu do veículo, olhou o corpo da vítima e fugiu do local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem morre atropelado enquanto fotografava bicicleta em acostamento de Ponta Grossa
Autor Foto: TNONLINE/ARQUIVO

Um homem morreu atropelado na manhã deste domingo (18), por volta das 5h15, enquanto fotografava uma bicicleta no acostamento da Avenida Pedro Wosgrau, próximo ao acesso do Distrito Industrial, em Ponta Grossa. A vítima estava acompanhada de outros três homens quando uma caminhonete Ford Ranger se aproximou e atingiu duas pessoas do grupo. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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De acordo com a Polícia Militar, o grupo havia parado na margem da via especificamente para registrar imagens de suas bicicletas. Testemunhas que presenciaram a colisão relataram à equipe policial que o condutor da caminhonete chegou a parar e desembarcar do veículo após o atropelamento. No entanto, ao observar a vítima caída no chão, ele retornou ao automóvel e fugiu da cena do acidente sem prestar qualquer tipo de socorro.

O isolamento e a preservação do local foram realizados pela equipe do Plantão de Trânsito do 1º Batalhão de Polícia Militar, que acionou os demais órgãos competentes para os procedimentos de perícia e recolhimento do corpo. O caso agora segue sob investigação das autoridades, que trabalham para identificar o motorista responsável pelo atropelamento e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

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