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ACIDENTE

Homem morre atropelado ao cruzar a BR-376 em Ortigueira

O veículo envolvido, com placas de Curitiba (PR), permaneceu no local após o ocorrido

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 14:16:24 Editado em 28.05.2026, 14:16:19
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Homem morre atropelado ao cruzar a BR-376 em Ortigueira
Autor IML retirou o corpo da vítima - Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite desta quarta-feira (27), por volta das 19h30, um acidente de trânsito com óbito na BR-376, no município de Ortigueira (PR). Um homem de 54 anos, morador da região, morreu atropelado.

-LEIA MAIS: Empresário morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-495

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De acordo com as informações apuradas no local, o pedestre realizava a travessia da rodovia no momento em que foi atingido pelo veículo. O trecho onde ocorreu o acidente possui baixa iluminação, sendo considerado um local escuro.

O veículo envolvido, com placas de Curitiba (PR), permaneceu no local após o ocorrido. O condutor realizou o teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Atuaram na ocorrência equipes da PRF, Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico-Legal (IML) e da concessionária responsável pela rodovia, que prestou atendimento médico (Socorro) e auxiliou na sinalização da via.

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A Polícia Rodoviária Federal confeccionará o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que irá apurar as circunstâncias e causas do acidente.

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