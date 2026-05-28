Homem morre atropelado ao cruzar a BR-376 em Ortigueira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite desta quarta-feira (27), por volta das 19h30, um acidente de trânsito com óbito na BR-376, no município de Ortigueira (PR). Um homem de 54 anos, morador da região, morreu atropelado.

-LEIA MAIS: Empresário morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-495

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas no local, o pedestre realizava a travessia da rodovia no momento em que foi atingido pelo veículo. O trecho onde ocorreu o acidente possui baixa iluminação, sendo considerado um local escuro.

O veículo envolvido, com placas de Curitiba (PR), permaneceu no local após o ocorrido. O condutor realizou o teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Atuaram na ocorrência equipes da PRF, Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico-Legal (IML) e da concessionária responsável pela rodovia, que prestou atendimento médico (Socorro) e auxiliou na sinalização da via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Rodoviária Federal confeccionará o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que irá apurar as circunstâncias e causas do acidente.