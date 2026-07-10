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CONFRONTO EM LONDRINA

Homem morre após trocar tiros com policiais do Choque na zona oeste

Suspeito teria reagido a uma abordagem em ponto de tráfico de drogas no Conjunto Panissa, próximo à divisa com Cambé

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 09:09:40 Editado em 10.07.2026, 09:09:34
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Homem morre após trocar tiros com policiais do Choque na zona oeste
Autor Foto: Tarobá

Um homem morreu após entrar em confronto armado com policiais militares da Companhia de Choque na noite desta quinta-feira (9), no Conjunto Panissa, na zona oeste de Londrina. O caso aconteceu na Avenida Hugo Seben, nas proximidades da ponte que faz a divisa com o município de Cambé.

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De acordo com o boletim divulgado pela Polícia Militar, uma equipe do Choque realizava patrulhamento de rotina pela região — um ponto conhecido pelo frequente comércio de entorpecentes — quando tentou abordar o suspeito, que já era conhecido pelas forças de segurança da cidade.

A corporação informou que o homem não obedeceu às ordens dos policiais e reagiu. "Durante a tentativa de abordagem, o indivíduo sacou uma arma de fogo em direção à equipe", apontou a assessoria da PM. Para revidar a ameaça, os policiais atiraram contra o suspeito, que foi atingido.

Socorristas chegaram a ser acionados para prestar atendimento médico, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Nenhum policial ficou ferido na ação.

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Com informações: Tarobá News

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abordagem policial comércio de entorpecentes conflito armado instituto médico legal POLICIA MILITAR zona oeste de Londrina
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