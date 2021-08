Da Redação

Homem morre após sofrer queda de patinete elétrico no PR

Durante a madrugada deste domingo (15), um homem de 42 anos morreu após sofrer uma queda de um patinete elétrico no Centro de Londrina, município do Norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima bateu a cabeça.

O condutor estava sem capacete no momento do acidente. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para socorrer a vítima, que estava inconsciente.

De acordo com os socorristas, havia a possibilidade de um afundamento de crânio, fato que levou o rapaz a óbito.

Até o momento não há informações sobre o que ocasionou a queda.