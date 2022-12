Homem morre após sofrer grave acidente no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem morreu após um grave acidente na manhã deste domingo (18) na Avenida Ministro Cirne Lima, no Bairro Jardim Recanto em Toledo.

continua após publicidade .

Conforme apurado pela equipe de reportagem do Toledo News, o acidente aconteceu em frente ao Yara Clube e envolveu um Toyota Corolla, que bateu violentamente em um poste.

- LEIA MAIS: Acidente no contorno sul de Apucarana causa morte de motociclista

continua após publicidade .

O veículo seguia no sentido a Avenida Maripá, quando rodou na pista e atingiu o poste.

Com a força do impacto, um homem morreu no local do acidente. Ele ainda não foi identificado oficialmente.

Uma mulher e uma criança também estavam no Corolla e ficaram gravemente feridas. Elas foram encaminhadas para o atendimento médico em um dos hospitais do município.

continua após publicidade .

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Criminalística estão no local, realizando os levantamentos.

Ainda não é possível afirmar quem conduzia o carro e, a princípio, as vítimas seriam moradores do Jardim São Francisco.

Com informações: Toledo News

Siga o TNOnline no Google News