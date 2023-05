Homem morre após sofrer choque elétrico na colheita de pinhão

Da Redação

O caso foi na zona rural de Flor da Serra do Sul

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta sexta-feira (12), na zona rural de Flor da Serra do Sul, no sudoeste do Paraná.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Dionísio Cerqueira, a vítima estava em uma árvore (araucária) fazendo a colheita de pinhão, na comunidade de Linha Santo Ângelo, na margem da BR-280, quando acabou encostando na rede elétrica.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima ficou pendurada na árvore, presa pelos pés e morreu no local. A equipe da Copel foi acionada e realizou o desligamento da rede elétrica e em seguida os socorristas retiraram o corpo através de uma escada.

Após os levantamentos da Polícia Civil e Criminalística, o corpo da vítima que não teve o nome divulgado foi recolhido ao IML de Francisco Beltrão. A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

