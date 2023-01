Homem morre após ser ferido com vários golpes de faca

Da Redação

Um homem de 55 anos foi assassinado com vários golpes de faca na noite desta quinta-feira (05). O crime aconteceu na rua Liberdade, bairro Goitacaz.

As informações coletadas dão conta de que a vítima, juntamente com outros homens, estava no interior de uma mercearia e que, após o estabelecimento fechar, o homem teria ficado conversando com um deles na parte externa do local. Logo em seguida vizinhos e o proprietário da mercearia ouviram gritos e ao saírem se depararam com a vítima já caída e ferida.

O SAMU foi acionado para prestar socorro mas nada pode ser feito, apenas a constatação o óbito.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica realizaram os procedimentos da preservação do local de crime, primeiras diligências e perícia em local, constatando preliminarmente que a vítima foi atingida por um golpe de faca em cada mão e quatro golpes na região do abdômen. Ele também portava uma faca junto ao corpo, na região da cintura.

O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco para a realização de exames cadavéricos e posterior liberação para a família. Ainda segundo informações levantadas no local o homem residia na cidade de Paranaguá e estava em Clevelândia prestando serviços na construção civil.

A Polícia Civil já trabalha na identificação da autoria do crime.

Com informações: Clevelândia Online

