Homem morre após ser espancado em praça de Umuarama

O homem espancado acabou caindo na avenida Apucarana.

Uma briga entre andarilhos na Praça Anchieta resultou em um homem morto por espancamento em Umuarama. A situação aconteceu por volta das 19h45 desta sexta-feira (23). O homem espancado acabou caindo na avenida Apucarana.

As equipes da Polícia Militar (PM), do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local. Os socorristas do Samu constataram o óbito da vítima, por trauma em crânio.

De acordo com o Tenente Francelino, a PM foi acionada pelo Samu que estava se deslocando até a praça, pois havia uma pessoa machucada após uma briga. Porém, chegando ao endereço, apenas puderam confirmar o óbito da vítima.

Testemunhas informaram que a vítima estava junto com o autor na praça e que os dois são usuários de drogas. A vítima quis sair do local e o autor desferiu socos e chutes.

O suspeito de 20 anos foi preso e encaminhado para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil.

