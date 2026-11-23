Homem morre após ser esfaqueado pela companheira em Cambé
Companheira foi encaminhada à delegacia; polícia vai apurar a possibilidade de legítima defesa
Um homem de 26 anos morreu após ser esfaqueado na manhã desta segunda-feira (23), em uma residência na Rua Bélgica, esquina com a Avenida Brasil, na região central de Cambé. À Polícia Militar, a companheira relatou que atingiu o homem com dois golpes de faca após acordar enquanto era agredida e sofrer uma tentativa de asfixia. O caso será investigado pela Polícia Civil.
-LEIA MAIS: Matrículas na rede estadual de ensino do Paraná começam nesta segunda-feira
De acordo com as informações preliminares da PM, por volta das 7h, a mulher procurou ajuda em um abrigo próximo ao imóvel. A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou o homem em estado grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas a morte foi constatada no local.
A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.
Ainda conforme a Polícia Militar, o casal vivia junto havia cerca de quatro anos e já havia registros de boletins de ocorrência relacionados a desentendimentos e ameaças. O homem também possuía passagens policiais por tráfico de drogas, dano ao patrimônio e outros crimes.
A residência onde ocorreu o caso seria um imóvel abandonado, ocupado pelo casal. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da ocorrência, verificar a versão apresentada pela mulher e avaliar a possibilidade de legítima defesa.
Com informações da Tarobá