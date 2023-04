Homem morre após ser ejetado de veículo em capotamento na BR-277

Da Redação

O acidente foi na madrugada deste sábado (15)

Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado (15) em Cascavel. O capotamento aconteceu na BR-277, na região do bairro Santos Dumont.

Segundo apurado, os dois rapazes seguiam em um Renault Oroch pela rodovia sentido Foz do Iguaçu, quando o condutor perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista em direção à marginal.

O automóvel atravessou o canteiro, colidiu em um barranco e foi violentamente arremessado, parando a metros da colisão após capotar por diversas vezes. Destroços ficaram espalhados por todos os lados. O carro ficou completamente destruído e chegou a perder duas rodas no acidente.

A vítima fatal, identificada como Evandro de Oliveira, de 36 anos, conduzia o veículo. Ele foi ejetado do carro e acabou morrendo no local. Socorristas não puderam fazer nada e apenas confirmaram o óbito.

O passageiro, um jovem de 26 anos, ficou preso no interior do carro. Os bombeiros precisaram fazer a retirada da porta com o desencarcerador e encaminharam a vítima a uma unidade hospitalar com quadro de saúde estável.

Um grande aparato foi mobilizado para atender a ocorrência. Duas ambulâncias do Siate, médico plantonista e ABTR do Corpo de Bombeiros, além da Policia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local. A equipe da Polícia Científica também foi mobilizada para levantar as circunstâncias do acidente. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia

* Com informações CGN

