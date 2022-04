Da Redação

Homem morre após ser baleado neste sábado na PR-323

Foi confirmado o óbito de um homem que foi baleado na margem da PR-323, trecho urbano de Umuarama, neste sábado (19). A equipe do Samu tentou fazer a reanimação da vítima, mas o homem acabou falecendo no local.

Ainda não há informação sobre a identificação da vítima. A Polícia Militar (PM) está no local coletando as informações e deve divulgar mais dados posteriormente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

O crime ocorreu nas proximidades do posto de combustíveis Balanção, em frente à Havan. Informações extraoficiais são de que a vítima estava com amigos no posto. Depois saiu, foi alvejada e caiu.

A princípio o atirador fugiu em uma motocicleta de cor vermelha.

