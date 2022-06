Homem morre após ser atropelado por trem no Paraná

Da Redação

Vítima estava sentada sobre a linha do trem quando foi atropelada pelo veículo

Um homem morreu, no começo da noite deste sábado, 18, após ser atropelado por um trem, em Sarandi, no Paraná. O acidente aconteceu por volta das 18h.

Segundo informações apuradas no local, a vítima estava sentada sobre a linha do trem quando foi atropelada pelo veículo. A identificação do homem não foi divulgada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento e, por vários minutos, tentaram reanimar a vítima. O homem, porém, não resistiu e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Com informações de Plantão Maringá