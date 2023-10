Homem morre após ser atropelado por ônibus em Maringá

Na manhã desta quarta-feira (18), um homem de 56 anos morreu após ser atropelado por um ônibus de transporte coletivo em Maringá. O acidente aconteceu na Terminal Ouro Preto, na Avenida Morangueira.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PR já tem 21 cidades em situação de emergência por causa das chuvas

A vítima foi atingida pelo veículo e sofreu múltiplas fraturas. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (Siate), foram acionadas para prestarem atendimento ao homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

De acordo com informações, o homem estaria atravessando entre dois coletivos quando acabou sendo atingido por um dos veículos. O motorista relatou que tentou buzinar, mas o homem não ouviu e foi atingido.



Siga o TNOnline no Google News