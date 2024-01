Homem morre após ser atropelado por carro em Maringá

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (11), vítima de um atropelamento na Avenidas das Grevíleas, em Maringá, no noroeste do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mãe é baleada em Maringá após bandidos não encontrarem o filho dela

De acordo com informações do condutor do carro, a vítima tentava atravessar a avenida quando foi atingida por uma carretinha puxada pelo veículo. Na queda, acabou batendo com a cabeça no chão e sofreu traumatismo craniano.

continua após publicidade

Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegaram para prestar o socorro, mas a vítima havia entrado em parada cardiorrespiratória.

De acordo com informações do aspirante Eduardo Poleto, do Corpo de Bombeiros, foram feitos todos os procedimentos de reanimação por cerca de 40 minutos, o homem que foi identificado como morador do bairro conseguiu ser reanimado, mas acabou não resistindo e morreu.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

O corpo dele foi encaminhado para o IML de Maringá.

Com informações: GMC Online

Siga o TNOnline no Google News