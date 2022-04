Homem morre após se engasgar com pedaço de carne

Da Redação

O caso foi em uma residência na Rua Visconde de Guarapuava, no Bairro Canadá, em Cascavel

Um idoso morreu na tarde deste domingo (24) após se engasgar com um pedaço de carne. O caso foi em uma residência na Rua Visconde de Guarapuava, no Bairro Canadá, emCascavel.

Segundo as informações, o homem, que já era debilitado, acabou se engasgando com o alimento quando teve as vias aéreas obstruídas. Os familiares tentaram ajudá-lo, porém ele não conseguia respirar. .

Socorristas e médicos do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados e deslocaram rapidamente ao endereço.

No local a vítima já estava em parada cardiorrespiratória, por um longo período foram realizadas as manobras de ressuscitação, entretanto, o quadro não foi revertido.

Com informações CGN