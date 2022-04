Da Redação

Homem morre após reagir a abordagem policial em Londrina

Um confronto armado resultou na morte de um homem, de 32 anos, na tarde desta terça-feira (15), em Londrina, Paraná. A troca de tiros aconteceu após o indivíduo reagir a uma abordagem policial.

De acordo com informações do comandante do 5° Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel Nelson Villa Júnior, uma equipe da Companhia de Choque realizava um patrulhamento de rotina, quando avistaram um homem com atitudes suspeitas e tentaram realizar uma abordagem.



Ainda segundo o comandante, o sujeito sacou uma arma e efetuou um disparo contra a equipe. Ele tentou atirar novamente, porém, a arma falhou. Os policiais, diante da ação criminosa, revidaram e o indivíduo foi baleado.

Conforme a PM, o autor do disparo foi identificado como Fábio Bratek e já possuía passagens. A arma calibre 9 mm com 10 munições intactas e uma deflagrada foi apreendida.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo de Fábio.

