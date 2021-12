Da Redação

Homem morre após perder controle do veículo e cair em riacho

Um acidente de trânsito, ocorrido na tarde deste domingo (12), resultou na morte de um homem, de 53 anos, em Cascavel, Paraná. O condutor foi identificado como Moisés Trindade da Costa.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da direção do automóvel e acabou caindo em um riacho. A altura da queda foi de cerca de sete metros.

O socorro foi acionado, porém, nada pôde ser feito. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

