Homem morre após pegar fogo em cerimônia religiosa no PR

Durante a madrugada desta quinta-feira (6), um homem, identificado como Adriano Zairuka Pereira, de 39 anos, morreu no Hospital Evangélico depois de ter seu corpo queimado em uma cerimônia religiosa. O fato aconteceu durante um encontro em um centro espiritual, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Paulo de Souza, que é tio da vítima, relatou que ele residia em Antonina, município do litoral paranaense, e viajou para a capital no último sábado (1). “No domingo de manhã, a mãe dele recebeu um telefonema dizendo que na madrugada o Adriano deu entrada no hospital com o corpo todo queimado, com queimaduras de terceiro grau”, disse Souza.

Ainda segundo Paulo, uma apuração foi realizada pela família afim de descobrir o que aconteceu com Adriano. Eles souberam que Adriano partiu da rodoviária para um centro espiritual. “Lá teria baixado um santo no corpo dele, que pediu por álcool, uma senhora serviu e quando viram ele estava em chamas. Apagaram o fogo e aí levaram ele para o hospital. Segundo uma pessoa que estava lá, diz que foi o santo que provocou o fogo””, relatou o tio da vítima.

Perfil

Conforme o tio do rapaz, Adriano trabalhava como autônomo. A família não tem informações sobre qual motivo ele foi até a capital e se frequentava o centro espiritual.

As autoridades irão apurar o caso.

Com informações; Banda B.