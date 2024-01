Homem morre após passar mal e bater moto contra poste no norte do PR

Um motociclista de 35 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (3) em Sarandi, no norte do Paraná. Ele foi identificado como Juliano Cirilo Vicente. O acidente de trânsito foi registrado na Rua Pioneiro Francisco Brogio.

continua após publicidade

A vítima era um motoboy e teria relatado aos socorristas que estava realizando uma entrega quando sofreu um mal súbito e bateu em um poste de energia.

-LEIA MAIS: Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Sarandi

continua após publicidade

Os primeiros socorros foram prestados pelos bombeiros, mas durante o atendimento Juliano apresentou sinais de agitação. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionada, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimar Juliano, mas ele morreu dentro da ambulância do Siate.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para exames de necropsia que irão determinar as causas da morte.

De acordo com o Tenente Boni, do Corpo de Bombeiros, as lesões decorrentes do acidente não seriam suficientes para resultar na morte do motociclista. Tudo indica que ele tenha sofrido um infarto.

Com informações do Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News