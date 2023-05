Homem morre após manusear explosivos no Paraná

Da Redação

A ocorrência foi registrada no último sábado (20)

Um acidente resultou na morte de um homem, de idade não divulgada, na tarde do último sábado (20), em Toledo, região oeste do Paraná. A vítima morreu no momento em que manuseava alguns artefatos explosivos. Equipes da Polícia Militar (PM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

De acordo com as informações das autoridades, um dos objetos detonou quando o homem o manuseava. Por conta da explosão, o morador teve a mãe e uma das pernas decepadas.

fonte: Reprodução A vítima sofreu ferimentos em várias partes do corpo

Quem acionou as equipes de socorro foi um vizinho que ouviu três estouros e, ao averiguar o que havia acontecido, encontrou a vítima agonizando no chão. Segundo ele, a vítima da explosão tinha o costume de detonar os artefatos durante a madrugada.

Assim que o Samu chegou ao endereço, prestou os primeiros socorros ao homem, juntamente do Corpo de Bombeiros, e o encaminhou para o Hospital Bom Jesus. No entanto, por conta da gravidade, ele não resistiu aos ferimentos.

Inclusive, com a chegada da vítima na unidade de saúde, o local teve que ser isolado, pois havia um explosivo em um dos bolsos do homem. A circulação de pessoas na instituição só foi liberada após a presença do esquadrão antibombas.

A equipe de reportagem do Catve conversou com o tenente Paulo de Lima, da Polícia Militar, que explicou que os agentes tiveram que comparecer também à residência da vítima fatal, pois havia vários explosivos caseiros no imóvel. “O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi acionado para realizar a desativação desses artefatos explosivos“, comentou.

Com informações do Catve.

