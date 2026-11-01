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Homem morre após despencar de árvore de 10 metros de altura no Centro de Florianópolis

Vítima estava no topo da planta e perdeu o equilíbrio antes da chegada do socorro. Como não portava documentos, ele não foi identificado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem morre após despencar de árvore de 10 metros de altura no Centro de Florianópolis
Autor Foto: Polícia Militar

Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã deste domingo (1º) após cair de uma árvore de aproximadamente 10 metros de altura na Praça XV de Novembro, no Centro de Florianópolis. O acidente foi registrado por volta das 6h30, quando a vítima, que estava no topo da planta, perdeu o equilíbrio e despencou antes mesmo de ser socorrida. Até o momento, as autoridades não divulgaram o que teria motivado o homem a escalar o local.

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O Corpo de Bombeiros Militar havia sido acionado minutos antes para realizar o resgate com segurança, mas não houve tempo hábil para a intervenção. De acordo com o relato de uma testemunha à Polícia Militar, a vítima atingiu diversos galhos durante a queda e sofreu um impacto violento ao se chocar contra o solo.

Quando a ambulância dos bombeiros chegou à praça, os socorristas constataram que o homem já estava sem os sinais vitais. Na sequência, uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e confirmou oficialmente o óbito. Como a vítima não portava nenhum documento de identificação, o corpo foi recolhido como indigente. A área precisou ser isolada para os trabalhos de investigação e perícia conduzidos pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.

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