Homem morre após confronto com policiais em Londrina

Um homem foi morto por policiais militares durante uma abordagem na Rua Antônio Lopes Rubio, no Conjunto Cafezal, região sul de Londrina. O caso aconteceu nesta terça-feira (26).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), dois homens estariam furtando estepes de veículos na Rua Adhemar Pereira de Barros, próximo ao Hospital do Coraçãozinho. Após receberem a denúncia, os policiais realizaram um acompanhamento tático aos indivíduos até iniciarem a tentativa de abordagem na entrada do Cafezal. Segundo a PM, o condutor do veículo teria efetuado disparos contra a equipe policial, que revidou acertando o pneu do carro. Ainda conforme os militares, os suspeitos continuaram em fuga por um matagal e entraram novamente em confronto com os agentes.

Um dos acusados foi baleado pela polícia e morreu no local. O outro foi detido e encaminhado à delegacia.

Os policiais apreenderam o veículo e os estepes que estavam no veículo.

O corpo do rapaz morto foi encaminhado ao IML de Londrina.

