Homem morre após confronto com a PM dentro de condomínio em Londrina

PM foi até o condomínio na manhã desta terça

Um homem morreu após um suposto confronto com a Polícia Militar (PM), dentro de um condomínio na Rua Arlindo dos Santos Alves, no Conjunto Parigot de Souza, região norte de Londrina, na manhã desta terça-feira (02).

Segundo informações primárias, a PM foi até o local cumprir um mandado judicial para apreensão de uma arma de fogo e o homem teria reagido, entrando em confronto.

O homem foi atingido com pelo menos dois tiros no peito. O Siate do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados, mas o rapaz morreu no local. As informações são do site Tarobá News.

