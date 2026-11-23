Acidente envolveu dois carros na madrugada desta segunda-feira (23); outras duas pessoas ficaram gravemente feridas

Um homem morreu após se envolver em uma colisão entre dois carros, na madrugada desta segunda-feira (23) na PR-151, em Jaguariaíva.

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Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro VW Gol, com placas de Jaguariaíva, e o veículo I JacJ3 transitavam pela PR-151, em sentidos opostos, quando, no km 210, se envolveram em uma colisão frontal.

O motorista do Gol, de 49 anos, faleceu no hospital. Já o condutor do JacJ3, de 41 anos, e a passageira, de 59 anos, sofreram ferimentos graves. Segundo os agentes, não foi possível precisar o sentido deles, devido à falta de declarações.

Com informações do aRede