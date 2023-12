Homem morre após colidir com ônibus de passageiros na BR-277

Um homem morreu após um terrível acidente ocorrido na BR-277, no começo da manhã deste domingo (3), em Cascavel (PR). A colisão frontal envolveu um Hyundai Tucson e um ônibus.

Segundo informações preliminares, o acidente se deu durante uma tentativa de ultrapassagem. Com o impacto, o Tucson virou e ficou completamente destroçado. O motorista morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar auxílio no local. De acordo com informações do portal CGN, diversos passageiros do ônibus receberam atendimento das equipes por sentirem dores no corpo ou apresentarem escoriações.

Uma mulher de 46 anos com ferimentos leves foi socorrida e levada para a unidade de pronto atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar o ocorrido e sinalizar a rodovia.

O Instituto Médico Legal de Cascavel (IML) compareceu ao local para recolher o corpo da vítima.



