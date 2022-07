Homem morre após casa pegar fogo, em Almirante Tamandaré

Da Redação

Um homem morreu depois que uma casa se incendiou, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O incêndio foi registrado no fim da noite de quinta-feira (14) e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros disseram que suspeitam que o fogo tenha se iniciado na cozinha. Um homem que trabalhava como borracheiro, de 37 anos, não conseguiu deixar a residência.

Vizinhos disseram que a vítima chegou a pedir ajuda, mas as chamas estavam muito altas, e as pessoas não conseguiram socorrê-lo.

A casa era de madeira e ficou completamente destruída. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e impediram que o fogo se alastrasse para outras casas do bairro.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal. As causas do incêndio serão investigadas.

Com informações: g1

