Homem morre após carro ser atingido por peça de caminhão no PR

Um homem, de 39 anos, morreu após o carro que conduzia ser atingido por um tambor de freio que se desprendeu de um caminhão, em Ventania, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente grave foi registrado na altura do Km 168 da BR-153, na tarde desta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia um Fiat Strada sentido Tibagi quando o carro foi atingido pela peça do freio do caminhão, saiu da pista e capotou. Parte das peça foi encontrada dentro do automóvel e, segundo a PRF, pode ter atingido o condutor, que estava com um ferimento na cabeça.

O homem não resistiu aos ferimentos e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Fonte: Ric Mais

