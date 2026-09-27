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FATALIDADE

Homem morre após carro bater de frente com caminhão na PR-170 em Guarapuava

Batida aconteceu na manhã deste sábado (26), próximo ao Assentamento Nova Geração

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem morre após carro bater de frente com caminhão na PR-170 em Guarapuava
Autor Hyundai HB20 destruído após acidente na PR-170 - Foto: Reprodução/PRE

Um homem de 40 anos morreu depois de uma colisão envolvendo um Hyundai HB20 e um caminhão na PR-170, em Guarapuava. O acidente aconteceu na manhã de sábado (26), próximo ao Assentamento Nova Geração.

O chamado para atendimento foi registrado às 11h37. Socorristas dos Bombeiros e do Samu seguiram para o trecho.

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LEIA MAIS: Colisão entre moto, carro e caminhonete causa a morte de homem de 34 anos no PR

O motorista do HB20 ficou preso às ferragens e teve o óbito confirmado no local pelas equipes de socorro.

O caminhão envolvido na ocorrência saiu da rodovia e tombou às margens da pista. O motorista teve ferimentos moderados.

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A ocorrência também mobilizou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Criminalística e o Instituto Médico-Legal (IML).

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