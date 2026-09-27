Homem morre após carro bater de frente com caminhão na PR-170 em Guarapuava
Batida aconteceu na manhã deste sábado (26), próximo ao Assentamento Nova Geração
Um homem de 40 anos morreu depois de uma colisão envolvendo um Hyundai HB20 e um caminhão na PR-170, em Guarapuava. O acidente aconteceu na manhã de sábado (26), próximo ao Assentamento Nova Geração.
O chamado para atendimento foi registrado às 11h37. Socorristas dos Bombeiros e do Samu seguiram para o trecho.
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O motorista do HB20 ficou preso às ferragens e teve o óbito confirmado no local pelas equipes de socorro.
O caminhão envolvido na ocorrência saiu da rodovia e tombou às margens da pista. O motorista teve ferimentos moderados.
A ocorrência também mobilizou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Criminalística e o Instituto Médico-Legal (IML).
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