Homem morre após carreta carregada com soja atingir mureta na BR-376

O acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira

Um tombamento na BR-376 resultou na morte de um caminhoneiro, de 32 anos, na noite dessa segunda-feira (27). Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente, ocorrido na região de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a corporação, o motorista de uma carreta carregada com soja perdeu o controle da direção, tombou o veículo no km 413 da rodovia e atingiu a mureta central da pista. O caminhoneiro morreu no local do acidente.

A cabine da carreta ficou completamente destruída. Além disso, a carga ficou espalhada pela em ambos os sentidos da rodovia.

Uma limpeza, que terminou por volta das 5h da madrugada desta terça-feira (28), foi feita no local, a fim de remover toda a soja que estava espalhada na pista. O veículo envolvido no acidente fatal deve ser retirado do local ao decorrer deste dia.

O corpo do caminhoneiro foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado a Ponta Grossa, cidade que fica a 94,6 quilômetros de distância de Tibagi.

