Homem morre após batida entre cinco veículos na BR-277 no Paraná

A batida foi no KM 318 da PR-277 por volta das 19 horas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de segunda-feira (23), um trágico acidente na BR 277, em Guarapuava, teve como resultado a morte de um homem de 39 anos. O acidente que envolveu cinco veículos ocorreu por volta das 19 horas, no quilômetro 318 da rodovia, nas proximidades do distrito do Guará.

continua após publicidade

Se envolveram no acidente dois automóveis e três caminhões. Após a colisão, um dos carros, uma carreta e um caminhão foram parar fora da pista.

LEIA MAIS: Rio tem pelo menos 30 ônibus incendiados após morte de miliciano

continua após publicidade

O ocupante de um dos veículos de passeio, cujo nome não foi divulgado, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o registro do acidente e sinalizou o trecho até a retirada dos veículos. A rodovia foi interditada por mais de cinco horas.

* Com informações Catve

Siga o TNOnline no Google News