Homem morre após bater contra caminhão e ser atropelado

Da Redação

Acidente foi na noite de terça-feira, no Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Um motociclista morreu depois de se envolver em uma batida com um caminhão e ser atropelado por um outro, em Curitiba. O acidente foi no início da noite de terça-feira, no Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com testemunhas, a motocicleta trafegava entre os dois caminhões quando foi atingida lateralmente. Após a colisão com o caminhão guindaste, o motociclista se desequilibrou e acabou sendo atropelado por um caminhão carregado com combustível. O motociclista de 33 anos morreu no local.

O caminhoneiro do veículo com combustível não percebeu o acidente e parou somente alguns quilômetros depois quando foi informado por outros motoristas. As causas do acidente são investigadas.