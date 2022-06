Homem morre após acidente entre carro e ônibus na PR-364

Da Redação

A colisão frontal envolveu um veículo Gol e um ônibus no km 594.

Um gravíssimo acidente tirou a vida de um homem de 50 anos na madrugada desta quinta-feira (2), na PR-364 no município de Palotina.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PR), uma colisão frontal envolveu um veículo Gol e um ônibus na altura do km 594.

Com a violência do impacto, o condutor do Gol acabou morrendo na hora. O condutor do ônibus não sofreu ferimentos.

O IML seria acionado para fazer o recolhimento do corpo da vítima, e posteriormente seria feito o exame de necropsia.

Com informações CGN