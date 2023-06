Homem morre após acidente entre carro e dois caminhões no PR

Um homem, de 53 anos, morreu na madrugada deste sábado (17) vítima de um grave acidente de trânsito em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão, que aconteceu na Avenida Souza Naves, envolveu um carro e dois caminhões

continua após publicidade

De acordo com informações, a vítima dirigia um veículo Hyundai Tucson. Ele teria invadido a pista contrária e colidido contra um caminhão baú que transportava frutas e seguia para Pato Branco.

Na sequência, uma carreta, que seguia na mesma pista para Mauá da Serra, atingiu a lateral do caminhão de frutas. Os caminhoneiros, de 23 e 43 anos respectivamente, não tiveram ferimentos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PRF prende homem após perseguição e invasão à loja na BR-376

O condutor do Hyundai ficou preso às ferragens e não resistiu aos graves ferimentos. Ele morreu no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

continua após publicidade





* Com informações aRede.

Siga o TNOnline no Google News